Зеленський: День показав, що ми повноправна частина вільного світу, а Росія самотня

Президент Володимир Зеленський після візиту до України багатьох закордонних гостей відзначає, що вона стала повноправною частиною вільного світу і об’єднаної Європи, тоді як Росія самотня у злі та ненависті.

Джерело: звернення президента

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Пряма мова: "Що ж, я впевнений, сьогоднішній день в Україні показав, що ми вже – повноправна частина вільного світу і обʼєднаної Європи. Це – очевидний контраст на фоні московської самостності у злі і ненависті, яку усі побачать завтра".

"І головне, що відчув сьогодні, – це ще більшу готовність світу допомагати нам. І те, що ми вже досягли історичного результату, бо для усього вільного світу зрозуміло: саме Україна у цій війні є стороною добра. Росія ж – прогрАє, бо зло завжди програЄ".

Деталі: Зеленський підкреслив, що Росія забула все, що було важливим для переможців у Другій світовій війні.

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"Але Україна і увесь вільний світ нагадають. Так, що потім вже ніхто не забуде. Щоб знову набули своєї ваги дійсно важливі слова – "ніколи знову" – які повторюють по всьому вільному світу щороку в дні памʼяті жертв Другої світової війни", – сказав він.

Що передувало: У неділю президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з прем’єром Канади Джастіном Трюдо, премʼєром Хорватії Андреєм Пленковичем, головами парламентів Німеччини та Норвегії. Також цього дня в Україну приїхали перша леді США Джилл Байден та музикант Боно з гурту U2. Крім того, Україна вперше стала учасницею зустрічі лідерів держав "Групи семи".