Санкції проти Росії: у США опублікували новий список осіб і компаній

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) опублікувало перелік осіб і компаній, проти яких введено санкції за причетність до війни Росії в Україні.

Джерело: список OFAC, ZN.UA

Деталі: У списку – вісім представників керівництва "Сбербанку": Наталія Алімова, Олександра Буріко, Ольга Голодець, Станіслав Кузнєцов, Сергій Мальцев, Анатолій Попов, Кирило Царьов, Белла Златкіс.

Серед тих, що потрапили до списку із "Газпрому" – Андрій Акімов, Олексій Білоус, Олена Борисенко, Денис Камишев, Ірина Каплунник, Віктор Команов, Олексій Матвєєв, Олександр Муранов, Олексій Попович, Наталія Пузирнікова, Ігор Русанов, Володимир Рискін, Олександр Соболь, Олександр Степанов, Володимир Винокуров, Ілля Єлісєєв, Дмитро Зауерс, Володимир Дмитрієв, Анатолій Гавриленко, Юрій Газарян, Михайло Росєєв, Фаміль Садигов, Михайло Середа, Юрій Шамалов, В'ячеслав Тюрін та Олексій Міллер.

Андрій Акімов та Олексій Міллер вже були у списку санкцій від 6 квітня і повторно внесені до нового списку.

Також під санкціями – "Московський індустріальний банк" та його 10 дочірніх компаній: ТОВ "Агропромисловий комплекс Воронезький", ТОВ "Аннінський елеватор", ТОВ "Аудитконсалт", ТОВ Белінвестбуд, ТОВ "Дві столиці", ТОВ "Контракт", ТОВ "Ладога", Некомерційна організація Фонд "Хімічний розвиток та конверсія", ТОВ "Азовська Зернова Компанія" та ТОВ "Експлуатуюча компанія Центр".

Санкції запроваджено і проти ТОВ "Промтехнологія", виробника зброї, а також семи судноплавних компаній та морської буксирної компанії.

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Крім того, Білий дім повідомив, що Комісія з ядерного регулювання призупинить видачу ліцензій на експорт до Росії спеціальних ядерних матеріалів.

Серед, телеканалів, що потрапили під санкції, прямо чи опосередковано контрольованих державою, увійшли акціонерне товариство "Перший канал Росія", телестанція "Росія-1" та акціонерне товариство "Телерадіомовна компанія НТВ".

Також американцям буде заборонено надавати росіянам бухгалтерські послуги, послуги зі створення трастів і корпорацій, а також послуги управлінського консалтингу, хоча надання юридичних послуг, як і раніше, дозволено.

Що передувало: Сполучені Штати анонсували новий пакет санкцій проти Росії.