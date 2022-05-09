На окупованих територіях України парад Путіна росіяни показати не змогли

9 травня під час параду у Москві та виступу Володимира Путіна на ньому трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони не здійснювалася.

Джерело :Держспецзв’язку України

Дослівно: "Російська пропаганда на чолі зі своїм лідером Путіним сьогодні не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях.

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Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена".