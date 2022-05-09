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На окупованих територіях України парад Путіна росіяни показати не змогли

Олена РощінаПонеділок, 9 травня 2022, 13:13

9 травня під час параду у Москві та виступу Володимира Путіна на ньому трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони не здійснювалася. 

Джерело :Держспецзв’язку України

Дослівно: "Російська пропаганда на чолі зі своїм лідером Путіним сьогодні не змогла донести свої брехливі повідомлення до українців, які живуть на тимчасово окупованих територіях. 

Під час проведення параду та виступу керівника країни-агресора у столиці ворожої держави, які транслювали усі російські пропагандистські канали, трансляція з російського супутника на захоплені українські регіони несподівано була вимкнена".

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Теми: РосіяУкраїнаокупаціятелебачення
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