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Зеленський обговорив з Мішелем необхідність негайно розблокувати українські порти

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 16:03

Президент України Володимир Зеленський через відеозв’язок поспілкувався з главою Євроради Шарлем Мішелем, який у понеділок прибув з візитом до Одеси.

Про це президент Зеленський повідомив у Telegram, пише "Європейська правда".

"Поспілкувався з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, який відвідав Одесу. Важливо не допустити продовольчої кризи у світі, спричиненої агресивними діями Росії", - наголосив президент.

Він підкреслив необхідність вжити негайних заходів задля розблокування українських портів для експорту пшениці. 

"Ціную сміливу позицію президента Європейської ради та його особисту присутність в Одесі. Вдячний за постійну підтримку нашої країни з боку ЄС у багатьох сферах", - додав Володимир Зеленський.

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня прибув до Одеси, щоб відзначити День Європи.

Канада заявляла, що допоможе Україні розробити варіанти того, як експортувати українське зерно.

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Теми: ЗеленськийЄвропапорти
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