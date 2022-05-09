Росіяни 9 травня вбили жителя Миколаївщини

Внаслідок обстрілу російських окупаційних військ 9 травня у Миколаївській області загинув чоловік.

Джерело: Державна служба з надзвичайних ситуацій

Деталі: 9 травня о 06:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про займання гаража з автомобілем та господарчої споруди на території приватного домоволодіння.

Пожежа виникла внаслідок ворожих обстрілів села Шевченкове Миколаївського району.

О 07:55 вогнеборці пожежу ліквідували на площі 70 кв. м. На місці рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка 1942 р.н.

Додатково: Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі об'єднаного телемарафону вдень розповів, що минулої ночі ворог дуже сильно обстрілював територію Миколаївщини, крім поранених є і загиблі. Кількість їх Кім не назвав.

Пряма мова: "Є в нас, на жаль загиблі й поранені. Обстріляли багато районів. Цієї ночі було більше прильотів, ніж зазвичай. На зараз ситуація стабільна, але вночі було дуже-дуже жарко".