Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС Польщі про інцидент з облитим послом Росії: цього не мало статися

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 17:25
МЗС Польщі про інцидент з облитим послом Росії: цього не мало статися
СКРИНШОТ З ВІДЕО РИА НОВОСТИ

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль". 

Рау прокоментував події у Варшаві під час візиту в Іран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Подія, яка відбулася сьогодні під час покладання послом Російської Федерації вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не повинно було статися, інцидент, через який неодмінно прикро. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють", - сказав Рау.

Реклама:

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський також прокоментував інцидент. Він зазначив, що акція противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, була законною. 

"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", – зазначив Маріуш Камінський.

Він нагадав, що польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві. 

ВІДЕО ДНЯ

"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - зазначив глава міністерства.

У понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергєй Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили штучною кров'ю під вигуки "Фашисти!".

Покласти вінок посол у результаті не зміг.

Багато людей прийшли з прапорами України, інші були одягнені в білі простирадла, вимазані "кров’ю", вигукуючи антивоєнні гасла.

Посольство Росії зажадало у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів до кінця дня 9 травня.

Теми: ПольщаРосіяакції
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Польща
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
У Польщі вироблятимуть деталі для F-16
У Польщі розповіли про пошуки розвідки РФ охочих працювати проти Варшави
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: