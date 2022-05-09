МЗС Польщі про інцидент з облитим послом Росії: цього не мало статися

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау заявив, що обливання російського посла в Польщі штучною кров’ю 9 травня є "інцидентом, який неодмінно викликає жаль".

Рау прокоментував події у Варшаві під час візиту в Іран, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Onet.

"Подія, яка відбулася сьогодні під час покладання послом Російської Федерації вінків до могил загиблих радянських воїнів – це інцидент, якого не повинно було статися, інцидент, через який неодмінно прикро. Дипломати користуються особливим захистом, незалежно від політики, яку проводять уряди, які вони представляють", - сказав Рау.

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Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський також прокоментував інцидент. Він зазначив, що акція противників російської агресії проти України, де щодня відбувається злочин геноциду, була законною.

"Емоції українських жінок, які беруть участь у демонстрації, чиї чоловіки мужньо воюють на захисті рідної землі, зрозумілі", – зазначив Маріуш Камінський.

Він нагадав, що польська влада не рекомендувала послу Росії покладати квіти 9 травня у Варшаві.

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"Поліція дозволила послу безпечно покинути місце події", - зазначив глава міністерства.

У понеділок вранці посол Росії у Варшаві Сергєй Андрєєв прибув до кладовища радянських воїнів, щоб покласти вінок. Однак його оточили українські активісти, виникла сутичка, у результаті якої посла облили штучною кров'ю під вигуки "Фашисти!".

Покласти вінок посол у результаті не зміг.

Багато людей прийшли з прапорами України, інші були одягнені в білі простирадла, вимазані "кров’ю", вигукуючи антивоєнні гасла.

Посольство Росії зажадало у Польщі гарантувати безпеку для того, щоб російський посол міг покласти вінок на варшавському Меморіальному цвинтарі радянських воїнів до кінця дня 9 травня.