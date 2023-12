Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на переговорах з президентом Угорщини щодо нафтового ембарго ЄС проти Росії вдалося досягти певного прогресу, але питання потребує подальшої роботи.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Дискусія з прем’єром Віктором Орбаном сьогодні увечері допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але ще потрібна подальша робота. Я скликатиму відеоконференцію з регіональними гравцями щодо посилення регіональної співпраці у сфері нафтової інфраструктури", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Реклама:

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.