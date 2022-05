Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на переговорах з президентом Угорщини щодо нафтового ембарго ЄС проти Росії вдалося досягти певного прогресу, але питання потребує подальшої роботи.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Дискусія з прем’єром Віктором Орбаном сьогодні увечері допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але ще потрібна подальша робота. Я скликатиму відеоконференцію з регіональними гравцями щодо посилення регіональної співпраці у сфері нафтової інфраструктури", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.