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Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 23:07

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на переговорах з президентом Угорщини щодо нафтового ембарго ЄС проти Росії вдалося досягти певного прогресу, але питання потребує подальшої роботи.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Дискусія з прем’єром Віктором Орбаном сьогодні увечері допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але ще потрібна подальша робота. Я скликатиму відеоконференцію з регіональними гравцями щодо посилення регіональної співпраці у сфері нафтової інфраструктури", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

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Як повідомлялося, президентка Єврокомісії особисто приїздила до Будапешта з метою домовитися з Угорщиною про підтримку нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

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Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

9 травня глава МЗС Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкційний пакет

Втім, за інформацією ЗМІ, в уряді Угорщини таємно обговорюють зменшення енергозалежності від РФ у довгостроковій перспективі.

Теми: УгорщинаЄСсанкції
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