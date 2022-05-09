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Глава Єврокомісії розповіла про зустріч з Орбаном щодо ембарго

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 23:07

За словами президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, на переговорах з президентом Угорщини щодо нафтового ембарго ЄС проти Росії вдалося досягти певного прогресу, але питання потребує подальшої роботи.

Про це вона повідомила у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Дискусія з прем’єром Віктором Орбаном сьогодні увечері допомогла прояснити питання, пов’язані із санкціями та енергетичною безпекою. Ми досягли прогресу, але ще потрібна подальша робота. Я скликатиму відеоконференцію з регіональними гравцями щодо посилення регіональної співпраці у сфері нафтової інфраструктури", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Як повідомлялося, президентка Єврокомісії особисто приїздила до Будапешта з метою домовитися з Угорщиною про підтримку нафтового ембарго проти Росії у шостому пакеті санкцій ЄС.

Угорщина, яка дуже залежить від російської нафти і газу, категорично проти нафтового ембарго у пакеті санкцій, навіть з винятками для Будапешта та декількох інших країн, яким найскладніше змінити постачальника.

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Теми: УгорщинаЄСсанкції
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