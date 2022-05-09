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Шольц вважає дуже цікавою ініціативу Макрона про "європейську спільноту"

"Європейська правда"Понеділок, 9 травня 2022, 23:52

Канцлер Німеччини Олаф Шольц схвалює пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо створення ширшого європейського клубу країн за межами ЄС, до якого могли б входити Україна чи Велика Британія.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на AFP, таку заяву Шольц зробив під час підходу до преси під час зустрічі із французьким президентом.  

"Я хочу прямо сказати, що це дуже цікава пропозиція", – заявив канцлер, додавши, що "дуже задоволений цією пропозицією, яку ми разом обговорюємо".

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Нагадаємо, під час сьогоднішнього виступу в Європарламенті Макрон запропонував створити новий формат співпраці європейських держав, який був би відкритим у тому числі для України та Британії.

Він ї зазначив, що Україна "з її боротьбою і сміливістю, серцем вже є членом нашої Європи, нашої родини, нашого союзу", але зазначив, що приєднання до ЄС потребує часу.

Далі у промові Макрон запропонував створити новий загальноєвропейський формат співпраці, який міг би об’єднати членів ЄС, зацікавлених країн-однодумців, які не є членами блоку, та Британію, яка вийшла з Євросоюзу - як проєкту, який згуртував би континент довкола спільних цінностей та інтересів. 

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"Нам потрібно створити те, що я назвав би європейською політичною спільнотою. Ця нова організація Європи дозволила би демократичним європейським країнам, які дотримуються наших ключових принципів, отримати нові можливості співпраці - політичної, безпекової, в енергетичній і транспортній сфері, інвестиціях, інфраструктурі, перетину кордонів. Приєднання до неї не означало би обов’язкового приєднання до ЄС у майбутньому. Так само, вона не була би закритою для тих, хто вийшов з ЄС", - зазначив Еммануель Макрон.

Теми: ШольцМакронЄС
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