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Зеленський: головна тема розмов у Москві це "ціна" війни, яку сплатить Росія

Мазуренко Альона Понеділок, 9 травня 2022, 23:52
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ, ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі головною темою в Москві є обговорення питання "ціни" за війну, яку розв'язала Росія в Україні.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Зазвичай 9 травня європейці згадували ціну миру, яка була сплачена всіма народами нашого континенту 77 років тому. Говорили, як не допустити повторення такої страшної війни.

Зрозуміло, що зараз усе по-іншому. У європейських столицях головна тема – це та ціна миру, яку ще доведеться сплатити, зупиняючи розв'язану Росією війну. А також ціна для Росії за те, що вона знову принесла у Європу зло тотальної війни на знищення нашого народу.

Впевнений, зараз це головна тема і в Москві. Там можуть зображати в пропаганді що завгодно. Нехай. І робити будь-які політичні заяви. Але реальність не змінити. Реальність потребує миру. А єдиним винуватцем того, що мир був зруйнований, є і залишиться російська держава. Це – історична відповідальність для Росії".

Теми: ЗеленськийРосіявійнаУкраїна
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