Звільнений глава СБУ Харківщини: Претензій до моєї роботи не було

Екскерівник управління СБУ у Харківській області Роман Дудін назвав своє звільнення "абсолютно політичним рішенням", бо "жодних претензій до його роботи не було".

Джерело: Дудін у коментарі "Радіо Свобода"

Пряма мова Дудіна: "На сьогодні я не отримав жодної інформації, які претензії є до мене, окрім тих публічних слів, які висловив пан президент. На сьогодні я маю довідку стосовно результатів роботи Харківського управління з 24 лютого по 30 травня. Судячи з цієї довідки, якщо переводити на військову мову, управлінням служби безпеки України в Харківській області було знищено агентурну мережу, в яку входять і корегувальники, і сепаратисти, і колаборанти тощо".

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Деталі: Дудін наголосив, що до моменту звільнення, ані Володимир Зеленський, ані голова СБУ Іван Баканов не озвучили жодних претензій до його роботи та роботи управління СБУ області.

Ексглава обласної СБУ вважає, що за його звільненням стоїть зокрема регіональна влада Харкова та області і "так званий військовий комендант міста".

Дудін переконує, що він та управління СБУ готувались до повномасштабного вторгнення Росії. Дудін паралельно обіймав посаду керівника антитерористичного центру в Харківській області, до складу якого входили всі правоохоронні структури, збройні сили, ДСНС, керівництво міста. За його словами, вони проводили спільні навчання, сформували центр обміну інформації та вузол зв’язку.

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Дудін додав, що наразі він перебуває у Києві, але жодних викликів на допит не отримував.

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