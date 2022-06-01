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Збитки у 300 мільйонів: ДБР заарештувало проданий вдвічі дешевше "ринку" газ Укрнафти

Середа, 1 червня 2022, 12:19

Державне бюро розслідувань наклало арешт на скраплений газ, який напівдержавна Укрнафта раніше продала на біржі вдвічі дешевше ринкової ціни – це могло завдати їй зибтків у 300 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Так, працівники ДБР розслідують кримінальне провадження щодо реалізації скрапленого газу "Укрнафтою" протягом квітня – травня 2022 року. Слідство встановило, що під час воєнного стану у квітні компанія подала заявку на проведення аукціону з продажу скрапленого газу. Для цього була погоджена біржа, запропонована самою "Укрнафтою", проте яка не мала відповідної ліцензії.

"Результати аукціону мають ознаки фальсифікації, оскільки переможці купили скраплений газ за ціною практично у два рази нижчою від ринкової", – повідомили у ДБР.

Зокрема, переможцем на аукціоні визнано двох учасників з пропозицією цін близько 28 тис. грн за тонну, хоча у той же день на іншому аукціоні ці ж компанії змогли купити скраплений газ із пропозиціями цін близько 55 тис. грн за тонну. Інші учасники аукціону пропозиції ціни взагалі не надавали.

Таким чином сума завданих збитків підприємству, у якому значна державна частка, може становити понад 300 млн гривень. В рамках провадження за ознаками умисного використання службовими особами службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки, ДБР арештувало зазначений скраплений газ.

Читайте також: "Нафтогаз" повернувся на біржу: як відбуваються торги газом і чому це дратує ринок 

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Нагадуємо:

Раніше ЕП писала про те, що 27 квітня Укрнафта продала компаніям з орбіти групи Приват скраплений газ за ціною вдвічі нижчою за ринкову.

Теми: ДБРУкрнафта
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