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ДБР почне ще одне спецрозслідування щодо Януковича

Альона Мазуренко Середа, 1 червня 2022, 17:09
ДБР почне ще одне спецрозслідування щодо Януковича

Суд дозволив Державному бюро розслідувань провести ще одне спецрозслідування щодо президента-втікача Віктора Януковича через підбурювання до дезертирства співробітників УДО.

Джерело: пресслужба ДБР

Дослівно: "Суд дозволив слідчим державного бюро розслідувань провести спеціальне розслідування щодо колишнього президента України Віктора Януковича, який підозрюється у підбуренні військовослужбовців УДО до дезертирства".

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Деталі: У лютому 2022 року Януковичу повідомили нову підозру у підбурюванні військовослужбовців УДО до дезертирства (ч.4 ст.27 ч.1 ст.408 ККУ).

24 лютого 2014 року Янукович, тікаючи від кримінальної відповідальності за злочини відносно учасників акцій протесту, схилив заступника начальника УДО – начальника служби безпеки президента до дезертирства.

"Евакуації" експрезидента з околиці села Урзуф Мангушського району Донецької області допомагали співробітники силових відомств Росії.

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Начальник його охорони не повернувся до місця служби зі службового відрядження в Криму. Натомість разом з Януковичем він виїхав до РФ.

Наразі у кримінальному проваджені підозрюються 4 особи.

Крім Януковича підозри повідомлені співробітникам УДО та цивільній особі.

Теми: ЯнуковичДБР
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