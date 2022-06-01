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Посол України звинуватив Білорусь у взятті українських далекобійників у заручники

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 18:05
посол україни в білорусі максим кизим. фото: facebook-сторінка дипломата

Посол України в Білорусі Ігор Кизим прокоментував "спецоперацію" з повернення білоруських далекобійників під егідою КДБ, заявивши, що це Мінськ брав у заручники українських водіїв.

Про це Кизим написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Взагалі незрозуміло, чому КГБ приписує собі всі "успіхи", адже білоруські дипломати зробили не менше (якщо не більше), щоб повернути білоруських громадян додому, зокрема, за допомогою посольства України в Білорусі", - зазначив дипломат.

Він визнав, що певні труднощі в поверненні білоруських далекобійників були, але Україна нікого не збиралася затримувати.

"Вийшло так. Українські представники автоперевізників вели переговори з російськими про взаємний обмін водіїв, які опинилися в Росії (українські) та в Україні (російські). Було досягнуто домовленості про те, що місцем "обміну" буде прикордонний перехід у Бресті. Автобус з українцями приїде туди через Білорусь, а з російськими з України - через Польщу. І тут почалася спецоперація. Коли росіяни перетнули кордон і опинилися в Білорусі, білоруські прикордонники не випустили українців і поставили умову, що випустять їх тільки в "обмін на своїх". Поселили їх в окремому вагоні й виставили навколо охорону. Тобто фактично взяли в заручники українських водіїв", - підсумував Кизим.

Він зазначив, що зрештою все завершилось добре і всі далекобійники - як з українського, так і з польського боку - повернулися до своїх сімей.

"Але чи вартий цей фільм того, щоб, "вкидаючи" в інформаційний простір Білорусі ще одну порцію антиукраїнської пропаганди, вкотре безуспішно намагатися створити з українців "образ ворога" у білоруському суспільстві?" - зазначив посол.

ВІДЕО ДНЯ

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що КДБ РБ "без жодного пострілу" провела "спеціальну операцію в Україні щодо звільнення білоруських громадян" і роздав нагороди за її проведення.

Теми: БілорусьЛукашенкотранспортторгівля
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