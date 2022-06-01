Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посол України звинуватив Білорусь у взятті українських далекобійників у заручники

"Європейська правда"Середа, 1 червня 2022, 18:05
Посол України звинуватив Білорусь у взятті українських далекобійників у заручники
посол україни в білорусі максим кизим. фото: facebook-сторінка дипломата

Посол України в Білорусі Ігор Кизим прокоментував "спецоперацію" з повернення білоруських далекобійників під егідою КДБ, заявивши, що це Мінськ брав у заручники українських водіїв.

Про це Кизим написав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

"Взагалі незрозуміло, чому КГБ приписує собі всі "успіхи", адже білоруські дипломати зробили не менше (якщо не більше), щоб повернути білоруських громадян додому, зокрема, за допомогою посольства України в Білорусі", - зазначив дипломат.

Реклама:

Він визнав, що певні труднощі в поверненні білоруських далекобійників були, але Україна нікого не збиралася затримувати.

"Вийшло так. Українські представники автоперевізників вели переговори з російськими про взаємний обмін водіїв, які опинилися в Росії (українські) та в Україні (російські). Було досягнуто домовленості про те, що місцем "обміну" буде прикордонний перехід у Бресті. Автобус з українцями приїде туди через Білорусь, а з російськими з України - через Польщу. І тут почалася спецоперація. Коли росіяни перетнули кордон і опинилися в Білорусі, білоруські прикордонники не випустили українців і поставили умову, що випустять їх тільки в "обмін на своїх". Поселили їх в окремому вагоні й виставили навколо охорону. Тобто фактично взяли в заручники українських водіїв", - підсумував Кизим.

Він зазначив, що зрештою все завершилось добре і всі далекобійники - як з українського, так і з польського боку - повернулися до своїх сімей.

ВІДЕО ДНЯ

"Але чи вартий цей фільм того, щоб, "вкидаючи" в інформаційний простір Білорусі ще одну порцію антиукраїнської пропаганди, вкотре безуспішно намагатися створити з українців "образ ворога" у білоруському суспільстві?" - зазначив посол.

Напередодні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що КДБ РБ "без жодного пострілу" провела "спеціальну операцію в Україні щодо звільнення білоруських громадян" і роздав нагороди за її проведення.

Теми: БілорусьЛукашенкотранспортторгівля
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: