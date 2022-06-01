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Міноборони РФ показало відео "з поля бою в Україні", але знятого на полігоні в Білгороді

Середа, 1 червня 2022, 18:41
фото ілюстративне: getty images

Журналісти з’ясували, що російське міністерство оборони показало пропагандистський ролик про роботу військових підрозділів на території України, але відео було зроблене на полігоні в Бєлґородській області.

Джерело: розслідування медіапроєкту "Настоящее время"

Деталі: На відео, яке поширило міноборони РФ, неназвані російські військові в шоломах й балаклавах розповідають, що начебто вони з поля бою витягують підбиті танки й буксирують їх до місця ремонту. 

На кадрах броньована машина для евакуації техніки з російським триколором тягне російський танк в полі. 

Російський військовий розповідає, начебто в тилу на території України розгорнуті ремонтні пункти техніки російської армії, а ці ремонтні бригади "героїчно під кулями" ремонтують російську бронетехніку в оперативному режимі.

Журналісти перевірили метадані (приховані характеристики відеофайлу, де є інформація про точне геолокацію місця зйомки. За координатами журналісти з’ясували, що це місце розташування 357-го навчального центру військово-космічних сил РФ – 25 кілометрів на захід від Бєлґорода.

Крім того, на самому відео за танком на обрії видно приміщення військової частини та споруди садового товариства "Фазенда". Журналісти порівняли кадри з відеозапису міноборони РФ зі знімками полігону із супутника.

ВІДЕО ДНЯ
Кадр з відео міноборони РФ
Кадр з відео міноборони РФ
скриншот: настоящее время
Споруди садового товариства
Споруди садового товариства "Фазенда"
Фото: супутникові знімки google maps

Також в метаданих є псевдонім автора dimk-6.

Автори розслідування перевірили, чи є метадані в решті відеозаписів, опублікованих у соцмережах російського міноборони. Переважно такі метадані з цих файлів видалили. Проте на відео, яке демонструє застосування РСЗВ "Град", географічні координати місця зйомки показують Харківську область. Цей файл знайшли в папці з назвою "7_05_2022 фосфорные боеприпасы".

Нагадаємо: Наявність метаданих у відеозаписах російської пропаганди не вперше псують наміри російських окупантів. Журналісти міжнародної групи розслідувачів Bellingcat з’ясували, що відеозвернення ватажків так званих "ДНР" і "ЛНР" про евакуацію населення записали за кілька днів до офіційного рішення про евакуацію.

Теми: Росіяпропагандасоцмережі
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