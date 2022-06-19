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Прем’єр Британії: треба налаштовуватися на довгу війну в Україні

"Європейська правда"Неділя, 19 червня 2022, 11:54

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон попередив, що британцям потрібно "налаштуватися на довгу війну", оскільки президент РФ Владімір Путін вдається до кампанії виснаження.

Про це він написав у The Sunday Times, пише "Європейська правда".

Джонсон сказав, що завданням Великої Британії є залучення "часу на бік України" і попередив, що вторгнення РФ "входить в нову фазу".

 "Я боюся, що нам потрібно готуватися до тривалої війни, оскільки Путін вдається до кампанії виснаження, намагаючись знищити Україну чистою жорстокістю.Велика Британія та наші друзі повинні відповісти, гарантуючи, що Україна має стратегічну витривалість, щоб вижити і зрештою перемогти" - заявив він.

"Все залежатиме від того, чи зможе Україна посилити свою здатність захищати свою землю швидше, ніж Росія зможе відновити свою здатність атакувати", – додав Джонсон.

Прем'єр-міністр Британії зазначив, що якщо Росія досягне успіху у захопленні території в Україні, "жодна нація ніде не буде в безпеці", тому що "кожний диктатор відчує сміливість реалізовувати власні амбіції силою".

Щоб цього не сталося, наголосив Джонсон, Україна має "отримувати зброю, обладнання, боєприпаси та навчання швидше, ніж окупант".

ВІДЕО ДНЯ

У суботу після несподіваного візиту до Києва для зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон застеріг світ від "втоми від України".

Теми: Велика БританіяУкраїнавійна
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