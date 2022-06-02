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У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS

Анастасія КалатурЧетвер, 2 червня 2022, 02:10
ФОТО: GETTY

НАТО не очікує помсти з боку Росії через  рішення США надати сучасне озброєння Україні.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники НАТО та НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено у договорі ООН".

Що передувало:

  • Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового безпекового пакету допомоги, який включає високомобільні ракетні артилерійські системи (HIMARS).
  • ЗМІ повідомляли, що HIMARS надаються Україні з політичною умовою, що їх не будуть використовувати для ударів по цілях у межах Росії.
  • Дальність ракет була каменем спотикання у дискусіях протягом останніх кількох тижнів. Західні офіційні особи стурбовані тим, що надання Києву ракет, які можуть завдати удару по території Росії, може спровокувати президента Владіміра Путіна на ескалацію конфлікту, включаючи застосування хімічної або навіть ядерної зброї.

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Теми: СШАНАТОзброяРосія
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