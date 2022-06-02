У НАТО не передбачають помсти від Росії за надання Україні HIMARS

НАТО не очікує помсти з боку Росії через рішення США надати сучасне озброєння Україні.

Джерело: генсек НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує CNN

Пряма мова: "Ні, я цього не передбачаю, тому що те, що роблять союзники НАТО та НАТО, — це надання підтримки Україні у відстоюванні права на самооборону, а це право закріплено у договорі ООН".

Реклама:

Що передувало: