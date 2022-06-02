У Стамбулі скасували виступ прокремлівської піаністки, яка грала в окупованому Маріуполі

У Стамбулі скасували виступ піаністки Валентини Лисиці, яка підтримала РФ у війні проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Виступ так званої артистки Валентини Лисиці у Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційного листа від турецької сторони", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.

Реклама:

Він нагадав, що Лисиця, яка публічно набула псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" у Маріуполі на тлі обстрілів "Азовсталі" та відкрито підтримує Росію у війні проти України.

"Культура в даному випадку не може бути поза війною чи політикою, бо використовується російським агресором у пропаганді та виправданні його злочинів.

Дякую турецьким друзям за прийняте рішення!" - написав Боднар.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, раніше виступ Лисиці скасували у Будапешті.