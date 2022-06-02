У Стамбулі скасували виступ прокремлівської піаністки, яка грала в окупованому Маріуполі
У Стамбулі скасували виступ піаністки Валентини Лисиці, яка підтримала РФ у війні проти України.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Виступ так званої артистки Валентини Лисиці у Стамбулі скасовано. Щойно отримав офіційного листа від турецької сторони", - написав посол на своїй сторінці у Facebook.
Він нагадав, що Лисиця, яка публічно набула псевдогромадянство однієї з окупованих територій України, нещодавно зіграла "концерт" у Маріуполі на тлі обстрілів "Азовсталі" та відкрито підтримує Росію у війні проти України.
"Культура в даному випадку не може бути поза війною чи політикою, бо використовується російським агресором у пропаганді та виправданні його злочинів.
Дякую турецьким друзям за прийняте рішення!" - написав Боднар.
Нагадаємо, раніше виступ Лисиці скасували у Будапешті.