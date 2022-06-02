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Референдум у Данії: 66,9% громадян підтримали спільну з ЄС оборонну політику

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 11:10

Данія на історичному референдумі після 30-річного утримання проголосувала за приєднання до спільної політики безпеки Європейського Союзу.

Про це свідчать дані підрахунку 100% голосів, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politiken.

Цей крок підтримали 66,9% виборців, 33,10% проголосували проти. 65,8% громадян взяли участь у голосуванні.

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"Ми надіслали чіткий сигнал Путіну. Рішення, яке ми ухвалили, показує, що коли Путін вторгнеться у вільну і незалежну країну та загрожує миру і стабільності, ми будемо зближуватися", - сказала прем'єр-міністр Данії  Метте Фредеріксен.

Ухвалене рішення означає, що данські представники будуть брати участь в обговореннях ЄС оборонних тем, а данські сили зможуть брати участь у військових операціях ЄС.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що голосування стало "сильним сигналом про відданість нашій спільній безпеці", і що від нього виграють як Данія, так і ЄС.

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Данія була єдиною країною ЄС, яка домовилася про відмову від спільної оборонної політики, хоча Мальта де-факто також залишається осторонь.

Данія не брала участі в спільній політиці безпеки та оборони, військових операціях ЄС чи процесах прийняття рішень ЄС, пов’язаних із військовими операціями.

Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен скликала референдум лише через два тижні після вторгнення Росії в Україну та після досягнення угоди з більшістю партій у парламенті.

Водночас вона також оголосила про плани збільшити витрати на оборону до 2% ВВП відповідно до вимог членства в НАТО до 2033 року.

Теми: Даніяреферендум
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