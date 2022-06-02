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Росія не дала вивезти жодної дитини з Херсонщини по "зеленому коридору" – Лагута

Олена РощінаЧетвер, 2 червня 2022, 12:21

Окупаційні сили на Херсонщині не дали жодного "зеленого коридору", навіть для вивезення з області дітей, каже очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута. 

Джерело: Геннадій Лагута в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я"

Пряма мова: "Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали".

Деталі: За словами Лагути, є інформація, що надзвичайно важка ситуація в Олешківському інтернаті. Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю. 

"Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму", – сказав керівник області, який перебуває за межами Херсонщини.

Лагута додав, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

Голова ОВА також сказав, що окупанти пропонують українцям виїжджати через окупований Крим до Росії, Грузії тощо – "це єдиний шлях виїзду з Херсонщини", але він незаконний

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Цьому передувало: 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися: "силою вивозить і дорослих, і дітей".

За його даними, в РФ уже вивезено понад 200 тисяч українських дітей: це сироти з дитячих будинків, діти з батьками, діти, розлучені зі своїми родинами.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у День захисту дітей повідомила, що росіяни з початку війни примусово вивезли понад 234 тисячі українських дітей до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території ОРДЛО. 

Теми: Херсонська областьевакуаціядіти
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