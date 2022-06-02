Росія не дала вивезти жодної дитини з Херсонщини по "зеленому коридору" – Лагута

Окупаційні сили на Херсонщині не дали жодного "зеленого коридору", навіть для вивезення з області дітей, каже очільник Херсонської ОВА Геннадій Лагута.

Джерело: Геннадій Лагута в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода "Новини Приазов'я"

Пряма мова: "Коли окупант не надав жодного гуманітарного коридора на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, аби вивезти інтернати. Знаю точно й можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодної дитини з Херсонської області. Навіть для діточок не дали".

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Деталі: За словами Лагути, є інформація, що надзвичайно важка ситуація в Олешківському інтернаті. Там дітям потрібен особливий догляд, бо вони з інвалідністю.

"Про херсонські інтернати, про новокаховський, каховський (є інформація – ред.), але от про вивезення таких дітей (за межі Херсонщини) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму", – сказав керівник області, який перебуває за межами Херсонщини.

Лагута додав, що спроби домовитися про вивезення цих дітей поки безуспішні.

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Голова ОВА також сказав, що окупанти пропонують українцям виїжджати через окупований Крим до Росії, Грузії тощо – "це єдиний шлях виїзду з Херсонщини", але він незаконний.

Цьому передувало: 1 червня президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вивозить українців з окупованих територій, щоб вони забули про Україну й не могли повернутися: "силою вивозить і дорослих, і дітей".

За його даними, в РФ уже вивезено понад 200 тисяч українських дітей: це сироти з дитячих будинків, діти з батьками, діти, розлучені зі своїми родинами.

Уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук у День захисту дітей повідомила, що росіяни з початку війни примусово вивезли понад 234 тисячі українських дітей до Росії, Білорусі або на тимчасово окуповані території ОРДЛО.