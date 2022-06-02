Слідчі прийшли в офіс партії заарештованого Додона: конфіскують документи

Правоохоронці прийшли у штаб-квартиру Партії соціалістів Молдови, яку раніше очолював експрезидент Ігор Додон, та вилучають документи для розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

"Співробітники Антикорупційної прокуратури зараз здійснюють конфіскацію документів у штаб-квартирі Партії соціалістів. Операція проходить у рамках розслідування щодо незаконного фінансування політичної партії", - повідомила Мар’яна Керпек.

Реклама:

Вона уточнила, що про обшук в офісі не йдеться.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією.

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів.

ВІДЕО ДНЯ

26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб. Наступного дня Антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, вимагаючи, щоб експрезидент протягом цього часу перебував в ізоляторі в’язниці №13. Оскаржили рішення й адвокати Додона, вимагаючи випустити його під судовий контроль, але апеляційний суд залишив рішення про домашній арешт без змін.







