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Слідчі прийшли в офіс партії заарештованого Додона: конфіскують документи

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 16:09

Правоохоронці прийшли у штаб-квартиру Партії соціалістів Молдови, яку раніше очолював експрезидент Ігор Додон, та вилучають документи для розслідування.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Newsmaker.

"Співробітники Антикорупційної прокуратури зараз здійснюють конфіскацію документів у штаб-квартирі Партії соціалістів. Операція проходить у рамках розслідування щодо незаконного фінансування політичної партії", - повідомила Мар’яна Керпек.

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Вона уточнила, що про обшук в офісі не йдеться.

Нагадаємо, 24 травня антикорупційні органи та служба безпеки прийшли з обшуками у домівку експрезидента, почесного керівника Партії соціалістів Ігоря Додона у справі про пасивну корупцію, незаконне збагачення, зраду і фінансування політичної партії злочинною організацією. 

Під час обшуку правоохоронці знайшли значну суму готівки, коштовний посуд і шахи з дорогоцінних матеріалів, а також чеки, що свідчать про дуже багатий спосіб життя родини Додонів. 

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26 травня суд схвалив рішення про запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на 30 діб. Наступного дня Антикорупційна прокуратура оскаржила це рішення, вимагаючи, щоб експрезидент протягом цього часу перебував в ізоляторі в’язниці №13. Оскаржили рішення й адвокати Додона, вимагаючи випустити його під судовий контроль, але апеляційний суд залишив рішення про домашній арешт без змін. 




Теми: Молдова
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