Посли G7 закликали зберігати незалежність інституту омбудсмана в Україні

Посли країн Групи семи оприлюднили заяву щодо необхідності зберігати незалежність інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 висловлюють підтримку інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого має бути захищена у тому числі під час воєнного стану. Право кожного українця звертатися до нього для захисту своїх прав закріплене у Конституції. І це право особливо важливе у контексті триваючих звірств армії РФ в Україні", - зауважили посли.

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Посли #G7 наголошують на підтримці інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого необхідно захищати і під час воєнного стану. 1/2 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 2, 2022

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову. За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента.

Близько тридцяти правозахисних організацій у зв’язку з цим застерегли від політизації і спроб знищити незалежність інституту омбудсмана та закликали забезпечити умови для відкритого та незалежного конкурсу на цю посаду.