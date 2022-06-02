Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Посли G7 закликали зберігати незалежність інституту омбудсмана в Україні

"Європейська правда"Четвер, 2 червня 2022, 17:27

Посли країн Групи семи оприлюднили заяву щодо необхідності зберігати незалежність інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Посли G7 висловлюють підтримку інституту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, незалежність якого має бути захищена у тому числі під час воєнного стану. Право кожного українця звертатися до нього для захисту своїх прав закріплене у Конституції. І це право особливо важливе у контексті триваючих звірств армії РФ в Україні", - зауважили посли. 

Реклама:

Нагадаємо, 31 травня Верховна Рада звільнила з посади уповноваженого парламенту з прав людини Людмилу Денісову. За словами самої Денісової, рішення про її звільнення було прийнято нібито після наради у президента. 

Близько тридцяти правозахисних організацій у зв’язку з цим застерегли від політизації і спроб знищити незалежність інституту омбудсмана та закликали забезпечити умови для відкритого та незалежного конкурсу на цю посаду. 

ВІДЕО ДНЯ

Теми: G7
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
G7
У G7 немає спільного підходу щодо "гарантій безпеки" для України – WSJ
До декларації G7 про гарантії безпеки для України приєдналась ще одна країна
FT: Китай підштовхуватиме БРІКС стати геополітичним суперником G7
Останні новини
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
Усі новини...
Реклама: