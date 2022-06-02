США розширили санкції на близьких соратників Путіна, міністрів та речницю МЗС РФ

Сполучені Штати Америки розширили санкційні обмеження на нових осіб з оточення Путіна і влади РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Мінфін США.

"Нові санкції торкнуться пов’язаної з Кремлем брокерської компанії з продажу яхт, кількох відомих представників влади РФ та близького соратника Путіна, фінансового керівника Сєргєя Ролдугіна, який опікується офшорними активами президента Путіна", - зазначають у комюніке.

Нагадують, що Ролдугін - віолончеліст, диригент і керівник Санкт-Петербурзького будинку музики - близький соратник Путіна та є частиною системи управління його офшорними активами. Вони знайомі понад сорок років, також Ролдугін - хресний батько однієї з дочок Путіна. Під санкції потрапила також його дружина, оперна співачка Єлєна Міртова. Ролдугін вже є у санкційних списках ЄС, Британії, Австралії та Нової Зеландії.

Також до санкційного списку потрапили:

Юрій Слюсарь, керівник державної компанії "Об’єднана авіабудівна корпорація", що є важливим постачальником обладнання для російської армії;

Віталій Савєльєв - міністр транспорту РФ, член Ради директорів "Російської залізниці" та глава Ради директорів "Аерофлоту";

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Максим Решетніков - міністр економічного розвитку РФ, який входить також до керівництва ВТБ Банку, "Російської залізниці та ВЕБ.РФ

Ірек Файзуллін - міністр будівництва і ЖКГ, член ради директорів "Російської залізниці"

Дмітрій Григоренко - віцепрем’єр і керівник апарату уряду РФ.

Санкції передбачають замороження усіх активів на території США або під контролем громадян або резидентів США, заморожуються у тому числі активи, які прямо або опосередковано на 50% чи більше належать вкзааним особам; з ними забороняються транзакції без отримання спецдозволу, який передбачений для окремих винятків, а також надання на користь цих осіб чи отримання від них коштів, товарів та послуг.

Рішення прийняте у координації з Держдепом і Міністерством торгівлі. "Держдеп наклав санкції на п’ять російських олігархів та представників російської еліти, у тому числі речницю МЗС РФ Марію Захарову, лідера "Севергруп" і одного з найбагатших мільйонерів Росії Алєксєя Мордашова та членів родин і компанії, які пов’язані з ними. Мінторгівлі додає ще 71 особу з РФ та Білорусі у список компаній, далі обмежуючи можливості російської армії отримувати технології та інші матеріали, необхідні для продовження агресії", - інформує Мінфін США.