Росіяни не дають документи про смерть загиблим від обстрілу у Маріуполі – радник мера
Четвер, 2 червня 2022, 19:26
Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не дають документи про смерть у разі загибелі людини під обстрілами.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова: "Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин.
У разі загибелі людини під обстрілами, або навіть при смерті від отриманих поранень, довідка про смерть не видається.
А ховають людину виключно в братській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісти".
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