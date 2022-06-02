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Росіяни не дають документи про смерть загиблим від обстрілу у Маріуполі – радник мера

Альона Мазуренко Четвер, 2 червня 2022, 19:26
Росіяни не дають документи про смерть загиблим від обстрілу у Маріуполі – радник мера
фото Андрющенко у Telegram

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти не дають документи про смерть у разі загибелі людини під обстрілами.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова: "Нові знущання окупантів при похованні загиблих маріупольців. Довідку про смерть та право поховання в окремій могилі в труні окупанти надають виключно по факту смерті від природніх причин.

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У разі загибелі людини під обстрілами, або навіть при смерті від отриманих поранень, довідка про смерть не видається.

А ховають людину виключно в братській могилі безіменно. Максимум - близьким можуть видати довідку після поховання про "зниклого безвісти".

Теми: Маріупольокупаціявійнаобстріл
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