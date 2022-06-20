З’явилося відео "вишки Бойка" після удару ЗСУ
Понеділок, 20 червня 2022, 20:12
У мережі з’явилося відео однієї з бурових установок привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка" після ракетного удару ЗСУ.
Джерело: відео в Telegram журналіста Андрія Цаплієнка
Дослівно: "Так виглядає одна з "вишок Бойка", по якій сьогодні Україна завдала удар".
Деталі: На відео видно залишки вишки, що палає. Її намагаються загасити з російських кораблів.
Що передувало: У понеділок Збройні сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- У 2014 році Росія захопила обидві бурові установки, коли був анексований Крим. При цьому вони залишалися на Одеському родовищі, яке знаходиться набагато ближче до материкової частини України, ніж до півострова. У грудні 2015 року РФ відвела "вишки Бойка" ближче до окупованого Криму.
- 23 грудня 2015 року Печерський суд Києва задовольнив клопотання ГПУ про арешт "вишок Бойка" - бурових установок на чорноморському шельфі, за які сім років тому Україна переплатила 400 млн доларів.
- У січні 2017 року український суд заарештував захоплені Росією бурові установки.