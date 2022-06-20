З’явилося відео "вишки Бойка" після удару ЗСУ

У мережі з’явилося відео однієї з бурових установок привласненого Росією "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка" після ракетного удару ЗСУ.

Джерело: відео в Telegram журналіста Андрія Цаплієнка

Дослівно: "Так виглядає одна з "вишок Бойка", по якій сьогодні Україна завдала удар".

Деталі: На відео видно залишки вишки, що палає. Її намагаються загасити з російських кораблів.

Що передувало: У понеділок Збройні сили України завдали удару по бурових установках "Чорноморнафтогазу", які ще називають "вишками Бойка".

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