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ЗСУ на сході за добу знищили понад 100 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку

Понеділок, 27 червня 2022, 00:46

На східних рубежах захисту українські військові в неділю знищили 106 окупантів, два російських склади боєприпасів та ворожу техніку.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Деталі: У неділю, 20 червня, втрати ворога склали:

  • особового складу – 106
  • танків – 1
  • БТР – 1
  • МТЛБ – 2
  • артилерійських систем – 2
  • мінометів – 5
  • АТТ – 7
  • БПЛА – 2
  • склад з б/п – 2.

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Теми: війнаЗбройні сили
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