ЗСУ на сході за добу знищили понад 100 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку
Понеділок, 27 червня 2022, 00:46
На східних рубежах захисту українські військові в неділю знищили 106 окупантів, два російських склади боєприпасів та ворожу техніку.
Джерело: ОТУ "Схід"
Дослівно: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Деталі: У неділю, 20 червня, втрати ворога склали:
- особового складу – 106
- танків – 1
- БТР – 1
- МТЛБ – 2
- артилерійських систем – 2
- мінометів – 5
- АТТ – 7
- БПЛА – 2
- склад з б/п – 2.
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