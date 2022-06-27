ЗСУ на сході за добу знищили понад 100 загарбників, ворожі склади боєприпасів і техніку

На східних рубежах захисту українські військові в неділю знищили 106 окупантів, два російських склади боєприпасів та ворожу техніку.

Джерело: ОТУ "Схід"

Дослівно: "Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Деталі: У неділю, 20 червня, втрати ворога склали:

особового складу – 106

танків – 1

БТР – 1

МТЛБ – 2

артилерійських систем – 2

мінометів – 5

АТТ – 7

БПЛА – 2

склад з б/п – 2.