Кількість загиблих у Кременчуку зросла до 10 – голова ОВА
Понеділок, 27 червня 2022, 19:33
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян у Кременчуку зросла до 10.
Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін
Пряма мова Луніна: "10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер".
Деталі: Голова адміністрації повідомив, що наразі додаткової потреби в крові для постраждалих у шпиталях немає.
Рятувальники продовжуються гасити пожежу на місці ракетного удару.
Окрім ТРЦ, російські ракети влучили також у міський стадіон.
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