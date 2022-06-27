Кількість загиблих у Кременчуку зросла до 10 – голова ОВА

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян у Кременчуку зросла до 10.

Джерело: голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

Пряма мова Луніна: "10 загиблих і понад 40 людей отримали поранення і травми – така ситуація в Кременчуці внаслідок ракетних обстрілів натепер".

Деталі: Голова адміністрації повідомив, що наразі додаткової потреби в крові для постраждалих у шпиталях немає.

Рятувальники продовжуються гасити пожежу на місці ракетного удару.

Окрім ТРЦ, російські ракети влучили також у міський стадіон.

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