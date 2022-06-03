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Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 03:58
Молдова обмежує трансляцію російського телеконтенту
фото: twitter ЄП

Парламентська більшість у Молдові підготувала до другого читання законопроект про боротьбу з дезінформацією та пропагандою.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

Як зазначається, до другого читання із законопроекту прибрали більшість нововведень, які встигли стати скандальними.

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Зокрема, початкова версія закону наділяла Службу інформації та безпеки (аналог СБУ) повноваженнями блокувати сайти, які розповсюджують дезінформацію, що завдає шкоди інформаційній безпеці країни.

Прибрали також покарання для фізосіб за поширення дезінформації: у початковій версії йшлося про штрафи від 20 тис. до 75 тис. леїв (31-108 тис грн.).

Натомість у законопроекті збереглася норма про заборону трансляції в Молдові новин, інформаційно-аналітичних програм та фільмів військового змісту, вироблених у країнах, які не ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

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Як вважається, мова йде насмперед про продукцію з РФ, яка не ратифікувала цю конвенцію.

Серед поправок, внесених до другого читання, додано ще одне обмеження для російської продукції. Пропонується, щоб не менше, аніж половина контенту, який закуповується за кордоном, має бути з країн ЄС, США Канади або країн, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення.

За недотримання цієї норми телеканали можуть позбавити права на трансляцію реклами строком до трьох місяців.

Теми: Молдова
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