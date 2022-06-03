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День Луганщини: голова ОВА окреслив нищення росіянами в області

Ольга Глущенко П'ятниця, 3 червня 2022, 07:12
День Луганщини: голова ОВА окреслив нищення росіянами в області
будинок на Луганщині після обстрілів росіянами, фото: Луганська ОВА

У День Луганської області голова військової адміністрації Сергій Гайдай вказав, що росіяни знищили дороги, дитсадки, школи і "встановлюють свою владу, принижуючи справжніх патріотів".

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "І, попри усі заяви рашистів, Луганщина зустрічає свій День народження під Українським прапором!

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100 днів вони рівняють із землею все, що відрізняло Луганську область від так званої "ЛНР".

"Ціна руZZького миру: понад 400 км розбитих доріг європейського рівня. Майже 70 сучасних шкіл та 50 дитячих садочків".

Деталі: Також Гайдай повідомив, що росіяни знищили 33 лікарні та 237 сільських амбулаторій, обладнаних за останнім словом медичної техніки.

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У той же час ангіографи, апарати УЗД та КТ вивозяться до "народної рєспубліки".

"Вони встановлюють свою владу, принижуючи справжніх патріотів, та знімають ролики зі зрадниками України. Але ми стаємо тільки сильнішими! Ненависть до ворога та віра у нашу Перемогу роблять нас незламними", – зазначив Гайдай.

Теми: Луганська областьвійнаРосія
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