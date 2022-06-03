День Луганщини: голова ОВА окреслив нищення росіянами в області

будинок на Луганщині після обстрілів росіянами, фото: Луганська ОВА

У День Луганської області голова військової адміністрації Сергій Гайдай вказав, що росіяни знищили дороги, дитсадки, школи і "встановлюють свою владу, принижуючи справжніх патріотів".

Джерело: Гайдай у Telegram

Пряма мова: "І, попри усі заяви рашистів, Луганщина зустрічає свій День народження під Українським прапором!

100 днів вони рівняють із землею все, що відрізняло Луганську область від так званої "ЛНР".

"Ціна руZZького миру: понад 400 км розбитих доріг європейського рівня. Майже 70 сучасних шкіл та 50 дитячих садочків".

Деталі: Також Гайдай повідомив, що росіяни знищили 33 лікарні та 237 сільських амбулаторій, обладнаних за останнім словом медичної техніки.

У той же час ангіографи, апарати УЗД та КТ вивозяться до "народної рєспубліки".

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"Вони встановлюють свою владу, принижуючи справжніх патріотів, та знімають ролики зі зрадниками України. Але ми стаємо тільки сильнішими! Ненависть до ворога та віра у нашу Перемогу роблять нас незламними", – зазначив Гайдай.