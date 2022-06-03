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Президент Сербії заявив, що запланований візит Лаврова "ускладнюється"

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 09:04

Запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова до Белграда, оголошений у ЗМІ на 7 червня, "ускладнюється".

Про це заявив у четвер президент Сербії Александр Вучич, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

"Cитуація навколо приїзду Лаврова ускладнюється у всіх сенсах, я поки не готовий про це говорити, але ускладнюється. Питання в тому, як приїде Лавров, побачимо", - сказав Вучич.

Журналісти запитали його, чи означає можливість приїзду Лаврова відвідати їхню країну, що канцлер Німеччини Олаф Шольц відмовиться від погодженого візиту 10 червня, і чи буде це поганою новиною для Сербії.

Вучич відповів, що "це буде трагедія", якщо канцлер не приїде, але висловив сподівання, що цього не станеться. 

"Уявіть, що канцлер Німеччини має відвідати країну, а потім каже, що він не хоче або не може відвідувати… Можливість є завжди, але я сподіваюся, що цього не станеться. Побачимо… спочатку приїде Лавров, а потім побачимо… але є і реакція з інших країн", – сказав він.

Виступаючи на форумі GLOBSEC 2022, Вучич сказав, що Сербія працює з ЄС над диверсифікацією поставок газу, і що Трансадріатичний (TAP) і Трансанатолійський (TANAP) газопроводи розглядаються як джерела.

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Він також зазначив, що Сербія завжди повністю залежала від російського газу і працює з ЄС над стратегією диверсифікації джерел.

Щодо війни в Україні, Вучич сказав, що Сербія не приєдналася до Росії, заявивши, що вона чітко засудила напад на Україну "юридичним і політичним шляхом". Хоча він визнав, що Сербія ще не вводила санкції проти Росії.

Нещодавно переобраний на пост президента Александр Вучич раніше скаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків через відмову ввести санкції, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Вучич натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.

Теми: СербіяЛавров
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