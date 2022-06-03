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Президентка Грузії шкодує, що Зеленського не запросили виступити в грузинському парламенті

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 09:50

Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що президенту України Володимиру Зеленському слід було надати можливість виступити у парламенті Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє "Грузия Online".

"Ми, напевно, одна з небагатьох країн у Європі, де Зеленському не було надано можливості виступити з промовою в парламенті. Адже це не вимагає нічого іншого, окрім тотальної, моральної солідарності! Нам треба було запросити Зеленського до парламенту Грузії", - сказала Зурабішвілі в ефірі телеканалу Palitra News.

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За словами президентки, від Грузії ніхто не просить прояву такої солідарності з Україною, яка перевищує її силу.

На питання ведучої, чи це меседж владі, уряду та парламентській команді, коли вона говорить про прояв тотальної солідарності, Саломе Зурабішвілі заявила, що вона "ні в кого не збирається пускати стріли".

"Хто сприйме це як стрілу на свою адресу, нехай сприймає. Я говорю, що нам потрібно було запросити Зеленського до парламенту Грузії! Це всім зрозуміло", - сказала Зурабішвілі.

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За її словами, також 26 травня, у День незалежності Грузії, який було проведено під егідою євроінтеграції, на фасаді парламенту, на якому було вивішено прапори ЄС та Грузії, потрібно було підняти і прапори України та Молдови. 

"Не важливо, чи я це пропонувала правлячій команді. Якщо це тріо разом йде у напрямі євроінтеграції, а Україна – це головна сьогоднішня причина прискорення цього процесу, мабуть, нам потрібно це визнати та знати, як бути вдячними", - заявила президентка Грузії.

Днями прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі наполіг, що держава надає Україні політичну, дипломатичну та гуманітарну підтримку в боротьбі з російською агресією. 

Нагадаємо, влада Грузії відмовилася вводити санкції проти Росії на тій підставі, що вона суперечить "національним інтересам" Грузії та завдасть більше шкоди грузинському народу, ніж Москві.

У перші дні війни Росії проти України прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі заявив, що санкції не є ефективним засобом, і що "ніхто не може зупинити бомбардування України".

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Теми: ГрузіяЗеленськийміжнародна спільнота
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