На виїзді з Запоріжжя стоять сотні машин: немає руху через обстріли

Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з Запоріжжя обмежений через обстріли та розмив дороги.

Джерело: Запорізька ОВА

Деталі: Відомо, що наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.

Виїзд обмежено через небезпеку обстрілів з боку ворога та розмив дороги в селі Кам'янське.

Нагадаємо: Російські окупанти періодично перекривають рух легкових автівок в захопленій Василівці, які хочуть виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.