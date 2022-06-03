На виїзді з Запоріжжя стоять сотні машин: немає руху через обстріли
П'ятниця, 3 червня 2022, 11:26
Виїзд приватного автотранспорту на тимчасово окуповані території з Запоріжжя обмежений через обстріли та розмив дороги.
Джерело: Запорізька ОВА
Деталі: Відомо, що наразі в черзі на виїзд стоять сотні машин.
Виїзд обмежено через небезпеку обстрілів з боку ворога та розмив дороги в селі Кам'янське.
Нагадаємо: Російські окупанти періодично перекривають рух легкових автівок в захопленій Василівці, які хочуть виїхати на територію, підконтрольну українському урядові.
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