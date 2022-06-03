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У лікарні в Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска

Денис КарловськийП'ятниця, 3 червня 2022, 15:57
У лікарні в Бородянці встановили сонячні панелі від Ілона Маска
сонячні панелі від ілона маска в бородянській лікарні. фото: київська ова

Приміщення лікарні в Бородянці обладнали сонячними панелями від компанії Tesla американського мультимільярдера Ілона Маска.

Джерело: міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, telegram-канал Київської обласної військової адміністрації

Пряма мова Федорова: "Нещодавно Ілон Маск передав нам сонячні станції, які зараз забезпечують роботу об'єктів критичної інфраструктури Київщини.

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На деокупованих територіях, що найбільше постраждали від росіян, бувають проблеми з електроенергією, а станції Tesla Powerwall надають резервне живлення під час її відключень.

А я вкотре дякую Ілону Маску за допомогу нашій країні".

Деталі: Сонячні панелі потужністю 13.9 кВт встановили в "Бородянському центрі первинної медико-санітарної допомоги".

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За даними військової адміністрації області, сонячна станція здатна забезпечити заклад електроенергією щонайменше на одну добу.

У майбутньому подібні станції альтернативної енергії планують встановити в інших об’єктах критичної інфраструктури Київської області.

 
Фото: київська ова

Що було раніше: 27 травня в Офісі президента заявили, що електро- та газопостачання відновили на всій території Київщини.

Теми: МаскКиївська областьмедицинадеокупація
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