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У Херсоні окупанти вимагають подати документи про комерційне майно

Катерина ТищенкоП'ятниця, 3 червня 2022, 16:48
оголошення окупантів, фото видання "Мост"

Окупаційна "військово-цивільна адміністрація" почала збирати данні про власників комерційної нерухомості у Херсоні.

Джерело: місцеве видання "Мост"

 
фото видання "Мост"

Деталі: Відповідні оголошення з'явилися на об'єктах, які цікавлять окупантів, переважно у центрі міста.

До 3 червня власникам наказують подати документи на ці об'єкти до фейкової "ВЦА".

Підставою служить ніде не опубліковане "розпорядження" так званого "глави Херсонської ОДА" Володимира Сальдо.

Подати документи окупанти наказують у фейковий "Фонд держмайна Херсонської області".

Чим загрожує неподання документів, не уточнюється.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 30 травня у Херсоні та області зник зв'язок – не працюють українські мобільні оператори та домашній інтернет, загарбники анонсували встановлення своїх мобільних мереж.

Перед цим окупанти заявили, що перевели на телефонний код РФ +7 Херсонську та Запорізьку області.

У Держспецзв’язку заявили, що найближчим часом на Херсонщині, швидше за все, не вдасться відновити відключений окупантами український мобільний та стаціонарний телефонний зв’язок і інтернет.

Теми: Херсонокупаціябізнес
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