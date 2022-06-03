Литва прийме українських військових на лікування та реабілітацію

До Литви протягом десяти днів мають прибути військовослужбовці, що зазнали поранень під час війни з Росією, для лікування та медичної реабілітації.

Про це заявив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Українська сторона направить військових до реабілітаційного центру в Друскінінкай через десять днів", - зазначив Анусаускас під час брифінгу для журналістів у п’ятницю.

Він відмовився уточнювати, про яку кількість військовослужбовців з України йдеться.

Йдеться про Центр реабілітації військовослужбовців Військово-медичної служби, що в курортному литовському місті Друскінінкай. Українські військові проходили там реабілітацію ще у 2016 році.

За словами міністра оборони Литви, центр реабілітації буде розширений.

Напередодні стало відомо, що уряд Норвегії ухвалив рішення про прийом поранених солдатів з України для медичної евакуації та лікування в норвезьких госпіталях.