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ЄС запровадив санкції проти "Білоруськалію" і ще семи компаній

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 17:53

Рада ЄС прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи ще щодо 12 фізичних та 8 юридичних осіб, причетних до продовження внутрішніх репресій і порушень прав людини в Білорусі.

Про це йдеться у заяві Ради, пише "Європейська правда".

Ці заходи доповнюють санкції, запроваджені у п'ятницю в контексті участі Білорусі у війні Росії проти України, і є шостим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка, пов'язаним із внутрішньою ситуацією в Білорусі.

Сьогоднішнє рішення спрямоване проти відомих діячів, відповідальних за порушення прав людини або серйозний підрив демократії та верховенства права в Білорусі. Перелічені особи несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, або отримують вигоду та підтримують режим Лукашенка.

До нових списків увійшли високопоставлені чиновники, бізнесмени та члени їхніх сімей, представники судової влади та провідні пропагандисти, відповідальні за поширення дезінформації та заклики до насильства.

Сьогоднішній раунд санкцій також спрямований проти таких компаній, як "Білоруськалій", основного виробника калію в Білорусі та його експортного підрозділу, "Білоруської калійної компанії", державної телерадіомовної компанії "Белтелерадио", НПЗ "Нафтан", найбільшого у Білорусії виробника тютюнових виробів - "Гродненська тютюнова фабрика "Німан" і приватного виробника тютюнових виробів "Інтер Тобако".

Санкції також запроваджено щодо виробника комунальної автотехніки "Білкомунмаш" (Мінськ) та найбільшого в Білорусї логістичного оператора - держкомпанії "Белмитсервіс".

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Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 195 фізичних та 35 юридичних осіб. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на в'їзд чи транзит через територію ЄС.

Теми: БілорусьсанкціївійнаЄС
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