Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ЄС запровадив санкції проти "Білоруськалію" і ще семи компаній

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 17:53

Рада ЄС прийняла рішення запровадити обмежувальні заходи ще щодо 12 фізичних та 8 юридичних осіб, причетних до продовження внутрішніх репресій і порушень прав людини в Білорусі.

Про це йдеться у заяві Ради, пише "Європейська правда".

Ці заходи доповнюють санкції, запроваджені у п'ятницю в контексті участі Білорусі у війні Росії проти України, і є шостим пакетом санкцій проти режиму Лукашенка, пов'язаним із внутрішньою ситуацією в Білорусі.

Реклама:

Сьогоднішнє рішення спрямоване проти відомих діячів, відповідальних за порушення прав людини або серйозний підрив демократії та верховенства права в Білорусі. Перелічені особи несуть відповідальність за репресії проти громадянського суспільства та демократичної опозиції, або отримують вигоду та підтримують режим Лукашенка.

До нових списків увійшли високопоставлені чиновники, бізнесмени та члени їхніх сімей, представники судової влади та провідні пропагандисти, відповідальні за поширення дезінформації та заклики до насильства.

Сьогоднішній раунд санкцій також спрямований проти таких компаній, як "Білоруськалій", основного виробника калію в Білорусі та його експортного підрозділу, "Білоруської калійної компанії", державної телерадіомовної компанії "Белтелерадио", НПЗ "Нафтан", найбільшого у Білорусії виробника тютюнових виробів - "Гродненська тютюнова фабрика "Німан" і приватного виробника тютюнових виробів "Інтер Тобако".

ВІДЕО ДНЯ

Санкції також запроваджено щодо виробника комунальної автотехніки "Білкомунмаш" (Мінськ) та найбільшого в Білорусї логістичного оператора - держкомпанії "Белмитсервіс".

Загалом обмежувальні заходи ЄС щодо Білорусі тепер поширюються на 195 фізичних та 35 юридичних осіб. Активи осіб, які включені до списку, підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти. Крім того, на фізичних осіб поширюється заборона на в'їзд чи транзит через територію ЄС.

Теми: БілорусьсанкціївійнаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Білорусь
Росіян і білорусів допустили до міжнародних турнірів з бадмінтону
Через удар блискавки на кордоні України з Білоруссю здетонували міни
До Білорусі знову прибувають російські військові
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: