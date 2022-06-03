У Харкові відновили нарахування оплати за комуналку
Харківська міська рада заявила, що з 1 червня мешканцям міста відновили нарахування оплати за комунальні послуги.
Джерело: сайт Харківської міськради
Дослівно: "Усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, та вже у липні харків'яни отримають квитанцію з нарахуванням за минулий місяць.
Якщо харків'яни мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня!"
Деталі: Директори комунальних підприємств "Харківські теплові мережі", "Харківводоканал", "Жилкомсервіс" та "Комплекс із вивезення побутових відходів" провели пресконференцію 3 червня, у якій пояснили необхідність відновлення оплати за комуналку.
За їхніми словами, співробітники комунальних підприємств міста з 24 лютого намагалися підтримувати порядок у місті, попри обстріли та відсутність фінансування, зокрема ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо. Водночас весь цей час оплату за комунальні послуги з містян не брали.
Проте кілька об’єктів критичної інфраструктури було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Для їхнього відновлення також потрібне фінансування за рахунок коштів від сплати комунальних платежів.
Передісторія:
- Терехов на початку квітня казав, що харків’янам спишуть усі заборгованості за комунальні платежі з 24 лютого. Він обіцяв, що до кінця війни плату за комунальні послуги не будуть нараховувати.
- 2 червня Харківська міськрада продовжила час роботи метрополітену до 20:00. 27 травня з плафторм підземних станцій виселили останніх людей, які вимушено мешкали там, втративши домівки внаслідок обстрілів.
- Водночас російські окупанти продовжують з артилерії обстрілювати Харків. Найбільш масштабна атака нещодавно відбулася 27 травня, коли загинуло 9 людей.