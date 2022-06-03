У Харкові відновили нарахування оплати за комуналку

Харківська міська рада заявила, що з 1 червня мешканцям міста відновили нарахування оплати за комунальні послуги.

Джерело: сайт Харківської міськради

Дослівно: "Усі нарахування за комунальні послуги з 24 лютого до 1 червня будуть списані. Комунальні підприємства зроблять перерахунок, та вже у липні харків'яни отримають квитанцію з нарахуванням за минулий місяць.

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Якщо харків'яни мали заборгованість з оплати до 24 лютого, вона також буде внесена до платіжки. Тим харків'янам, які оплачували послуги під час війни, зроблять перерахунок та внесені суми врахують як оплату з 1 червня!"

Деталі: Директори комунальних підприємств "Харківські теплові мережі", "Харківводоканал", "Жилкомсервіс" та "Комплекс із вивезення побутових відходів" провели пресконференцію 3 червня, у якій пояснили необхідність відновлення оплати за комуналку.

За їхніми словами, співробітники комунальних підприємств міста з 24 лютого намагалися підтримувати порядок у місті, попри обстріли та відсутність фінансування, зокрема ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти тощо. Водночас весь цей час оплату за комунальні послуги з містян не брали.

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Проте кілька об’єктів критичної інфраструктури було знищено або серйозно пошкоджено внаслідок російських обстрілів. Для їхнього відновлення також потрібне фінансування за рахунок коштів від сплати комунальних платежів.

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