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ЄС засудив наміри Росії роздавати паспорти на окупованих територіях

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 18:15

Євросоюз засудив останні рішення керівництва Росії, спрямовані на поступову інтеграцію окупованих територій України.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну заяву опублікував речник ЄС із закордонних справ Петер Стано.

"ЄС рішуче засуджує укази президента РФ від 25 і 30 травня про спрощення процесу надання російського громадянства та видачі російських паспортів громадянам України на Херсонщині та Запоріжжі у районах, які тимчасово під військовим контролем російських сил, які здійснили вторгнення, а також українським дітям без батьківського піклування та юридично недієздатних осіб з окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. ЄС не визнаватиме ці паспорти, видані у рамках агресивної війни Росії проти України", - наголосив речник. 

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Він додав, що ЄС також засуджує усі спроби РФ замінити демократично обрану місцеву українську владу колаборантами, вводити в обіг рубль паралельно з гривнею, зміни шкільної програми і мови навчання на захоплених територіях. 

"Будь-які спроби змінити статус частин території України є явним порушенням міжнародного права, Хартії ООН та Конституції України… і не будуть визнані ЄС. Росія, її політичне керівництво та усі, причетні до порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права, будуть притягнені до відповідальності за ці протиправні дії", - заявив Петер Стано.

Речник повторив заклик Євросоюзу до Росії негайно вивести війська з усієї території України у міжнародно визнаних кордонах. 

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 3 червня Рада ЄС затвердила шостий пакет санкцій проти Росії за її агресивну війну проти України, з частковим нафтовим ембарго і відключенням "Сбербанку" та кількох інших банків від SWIFT. Під персональні санкції потрапили 65 нових осіб та близько 20 компаній.

Теми: ЄСПутінвійна
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