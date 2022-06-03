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500 пацієнтів з України переведено до лікарень по всій Європі

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 18:50

500 пацієнтів були переміщені з України, Молдови та країн-членів ЄС, що межують з Україною, до лікарень по всій Європі для продовження лікування або невідкладної медичної допомоги.

Такі дані надала Єврокомісія, пише "Європейська правда" із посиланням на Euractiv.

Пацієнти були відправлені до лікарень Бельгії, Німеччини, Данії, Іспанії, Франції, Ірландії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії та Швеції для отримання необхідного лікування.

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Комісія заявила, що переміщення здійснюються через Механізм солідарності, систему медичних трансферів у рамках Механізму цивільного захисту ЄС

. Через систему раннього попередження та реагування (EWRS) також були передані медичні карти пацієнтів.

"ЄС мобілізував зусилля щодо надання допомоги безпрецедентного масштабу та швидкості, щоб підтримати та захистити Україну та її народ", — заявила єврокомісар з питань охорони здоров'я Стелла Кіріакідес.

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Раніше повідомлялося, що до Литви протягом десяти днів мають прибути військовослужбовці, що зазнали поранень під час війни з Росією, для лікування та медичної реабілітації.

2 червня до Баварії для лікування доставлено 35 поранених українців, яких привезли спеціальним рейсом літака Бундесверу.

Теми: ЄСвійна
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