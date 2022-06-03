Бундестаг взявся за створення оборонного спецфонду на 100 млрд євро

Нижня палата парламенту Німеччини в п’ятницю схвалила зміни до конституції країни для створення спеціального фонду для Бундесверу в розмірі 100 мільярдів євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Zeit.

Ініціативу підтримали 683 депутати Бундестагу - члени владної коаліції соціал-демократів, вільних демократів і "зелених", а також найбільший опозиційний блок ХДС/ХСС. Натомість проти виступили Ліва партія і праворадикальна "Альтернатива для Німеччини" - 96 парламентарів відхилили ініціативу, ще 20 утримались.

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Для створення спецфонду необхідно вносити зміни до Конституції, оскільки для фонду залучатимуться кредити, а Основний закон Німеччини фактично забороняє здійснювати нові структурні запозичення.

Для змін до конституції Німеччини потрібна підтримка не менш як двох третіх депутатів Бундестагу.

"Це мить, коли Німеччина каже: ми тут, коли Європа нас потребує", - заявила під час обговорень у парламенті міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, додавши, що війна РФ в Україні "створює нову реальність у Європі".

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Канцлер Олаф Шольц оголосив про створення спеціального фонду Бундесверу на 100 млрд євро та дотримання так званої двовідсоткової мети НАТО, яка має бути досягнута в середньому за кілька років, 27 лютого – після того, як Росія вторглася в Україну.

Але погодити ініціативу вдалося лише наприкінці травня, заручившись підтримкою опозиційної ХДС/ХСС.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що спецфонд для Бундесверу в розмірі 100 млрд євро істотно зміцнить німецькі збройні сили і перетворить німеьцьку армію на найбільшу в Європі в межах НАТО.

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров вважає, що заява канцлера Німеччини Олафа Шольца про намір країни стати "головною військовою силою в ЄС" свідчать про відродження "домінантних прагнень".