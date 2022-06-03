Президент Сербії відвідав біженців з України та пообіцяв всю необхідну допомогу

Президент Сербії Александар Вучич відвідав біженців з України у притулку у місті Вранє.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

В цьому Центрі розміщення перебувають 67 українців: 43 жінки, 17 дітей віком від 2 до 18 років і сім чоловіків.

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"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав їм Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми готові допомогти", – сказав Вучич.

Разом з Вучичем центр відвідали посол Сербії в Україні Ако Йованович, міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та комісар у справах біженців Володимир Куцич.

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Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу, яку вона надає Україні.

Нагадаємо, Вучич заявив, що запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова до Белграда, оголошений у ЗМІ на 7 червня, "ускладнюється".

Вучич раніше скаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків через відмову ввести санкції, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Він натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.