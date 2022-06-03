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Президент Сербії відвідав біженців з України та пообіцяв всю необхідну допомогу

"Європейська правда"П'ятниця, 3 червня 2022, 20:38

Президент Сербії Александар Вучич відвідав біженців з України у притулку у місті Вранє.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Балканський оглядач.

В цьому Центрі розміщення перебувають 67 українців: 43 жінки, 17 дітей віком від 2 до 18 років і сім чоловіків.

 

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Відчуйте себе як вдома", - сказав їм Вучич, додавши, що держава готова допомогти у всьому, на що вони, на їхню думку, потребують.

"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми готові допомогти", – сказав Вучич.

Разом з Вучичем центр відвідали посол Сербії в Україні Ако Йованович, міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та комісар у справах біженців Володимир Куцич.

Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу, яку вона надає Україні.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, Вучич заявив, що запланований візит міністра закордонних справ Росії Сергєя Лаврова до Белграда, оголошений у ЗМІ на 7 червня, "ускладнюється".

Вучич раніше скаржився, що Сербія стикається зі зростаючим тиском з усіх боків через відмову ввести санкції, але ясно дав зрозуміти, що не планує змінювати курс.

Він натомість зміцнив зв'язки Сербії з Росією, нещодавно погодившись на всеосяжну газову угоду саме в той момент, коли ЄС проголосував за ембарго на російську нафту.

Теми: Сербіябіженці
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