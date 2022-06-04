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Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Ольга Глущенко Субота, 4 червня 2022, 02:15
Джастін Трюдо, фото: getty images

Члени Палати громад Канади одноголосно підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Джерело: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Канада підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Депутати Палати громад одноголосно проголосували за приєднання країн до Альянсу".

Що передувало: Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу

Теми: КанадаШвеціяФінляндіяНАТО
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