Канада підтримує вступ Швеції та Фінляндії в НАТО

Члени Палати громад Канади одноголосно підтримали вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу.

Джерело: прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Twitter

Пряма мова: "Канада підтримує заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО.

Депутати Палати громад одноголосно проголосували за приєднання країн до Альянсу".

Що передувало: Фінляндія та Швеція у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 18 травня офіційно подали заявки на вступ до НАТО.

Про те, як змінить приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО безпекову ситуацію у Європі, які труднощі можливі у цьому процесі та що це змінює для України - у статті Двері НАТО відкриваються: що змінює для України вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу