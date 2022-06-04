Туреччина викликала посла Греції на тлі зростання напруженості між країнами

Туреччина викликала посла Греції до міністерства закордонних справ, щоб висловити протест проти того, що, за її словами, Греція надає можливості для терористичних груп.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Ekathimerini.

Посол Христодулос Лазаріс був викликаний через те, що Греція дозволила Робітничій партії Курдистану "демонстрації терористичних груп біля посольства Туреччини в Афінах".

Цього тижня турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина припиняє переговори з Грецією, частково через сварку з її прем'єр-міністром і те, що Анкара називає порушенням повітряного простору.

Минулого року, після п’ятирічної перерви, дві країни-члени НАТО відновили переговори щодо вирішення своїх розбіжностей у Середземному морі та інших двосторонніх питань.

Переговори мало рухалися вперед, але вони стали для двох країн засобом висловити свої претензії, не вдаючись до потенційного збройного протистояння, як це відбувалося ще два роки тому.

Минулого тижня Ердоган висловив своє невдоволення коментарями, зробленими прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом під час його поїздки до США.

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Ердоган заявив, що Міцотакіс "більше не існує" для нього, звинувативши грецького лідера в спробі заблокувати продаж винищувачів F-16 до Туреччини під час візиту до США.