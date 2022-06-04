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В результаті зіткнення потягів у Словаччині постраждали десятки людей

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 10:13

Біля словацького міста Врутки локомотив врізався в пасажирський потяг, постраждали десятки людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Aktuality.

 

"Наразі надзвичайні служби розбираються з залізничною аварією, яка сталася на лінії в напрямку Жиліна - Врутки. Після прибуття на місце події було виявлено, що локомотив зіткнувся з припаркованим пасажирським поїздом", – розповіла Катаріна Кріжанова з президії Пожежно-рятувального корпусу. Також на місце події прибули два евакуаційні автобуси.

На момент аварії в потязі було близько 100 осіб. Всього в результаті інциденту поранення дістали 50 осіб.

Міністерство охорони здоров’я Словаччини повідомляє, що 11 бригад екстреної медичної допомоги на місці події надали допомогу та обстежили загалом 74 пацієнта, з яких 34 були доставлені до лікарень Мартіна, Жиліни, Ружомберока, Долного Кубіна та Поважської Бистриці.

"Пасажири, яких ми лікували, під час аварії отримали переважно забої живота та грудної клітки, один із пацієнтів отримав простий перелом. Ми також надали допомогу одному з машиністів, який отримав струс мозку", – розповіли в Університетській лікарні Жиліни.

Причини аварії наразі з'ясовуються.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, щонайменше чотири людини загинули в результаті аварії потяга біля міста Гарміш-Партенкірхен, що в німецькій федеральній землі Баварія.

Теми: Словаччиназалізницяаварія
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