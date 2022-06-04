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У Харкові створили чат-бот для тих, хто виїхав із міста: можна дізнатися, що з будинком

Ірина БалачукСубота, 4 червня 2022, 15:23
У Харкові створили чат-бот для тих, хто виїхав із міста: можна дізнатися, що з будинком
Харків. Скриншот з відео Терехова у Telegram

Жителі Харкова, які виїхали з міста через війну, зможуть дізнатися про стан їхнього житла за допомогою спеціального чат-боту @tviyDimKharkivBot.

Джерело: мер Харкова Ігор Терехов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Хочу звернутися до тих, хто ще не повернувся до Харкова і хоче дізнатися, чи у придатному для житла стані їхній будинок. Для цього ми запускаємо чат-бот. Пройшовши дуже просту реєстрацію, ви зможете дізнатися, чи постраждало ваше житло. Якщо так – то наскільки. Чи є у домі електрика, вода, газ, чи зруйнований цокольний поверх, вхідні групи. Ось його адреса – @tviyDimKharkivBot".

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Деталі: За словами мера, виходячи з отриманих даних, харків'яни зможуть ухвалити для себе виважене рішення, чи варто повертатися до Харкова.

Терехов зазначив, що руйнування в Харкові "настільки глобальні", що влада не встигла обстежити кожен будинок, який постраждав від російської армії.

Якщо будинок ще не обстежений, то мешканці отримають повідомлення, що інформації щодо будинку поки що немає. У такому разі людям потрібно буде почекати кілька днів і знову запросити інформацію в чат-боті.

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За словами Терехова, окупанти пошкодили у місті понад 2 тисячі житлових будинків, 500 з яких не підлягають відновленню.

Теми: Харківвійнанерухомість
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