В Україні відкрили 20 справ через депортацію людей до РФ і Білорусі - генпрокурорка

Україна розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб до Росії та Білорусі.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб у РФ, Білорусь. Безпосередньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається, що примусове переміщення дітей є частиною, кваліфікуючою злочин геноциду, тому для нас це перспективний напрямок розслідування".

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Деталі: Генпрокурорка також зазначила, що розслідування ускладнюється тим, що немає доступу до територій та дітей, які були депортовані.

Що передувало: 1 червня Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом.

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