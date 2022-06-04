Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні відкрили 20 справ через депортацію людей до РФ і Білорусі - генпрокурорка

Валентина РоманенкоСубота, 4 червня 2022, 16:42

Україна розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб до Росії та Білорусі.

Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова у коментарі "Укрінформу"

Пряма мова: "В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб у РФ, Білорусь. Безпосередньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається, що примусове переміщення дітей є частиною, кваліфікуючою злочин геноциду, тому для нас це перспективний напрямок розслідування".

Реклама:

Деталі: Генпрокурорка також зазначила, що розслідування ускладнюється тим, що немає доступу до територій та дітей, які були депортовані.

Що передувало: 1 червня Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Читайте також 10 головних питань про геноцид в Україні, покарання за нього та міжнародні суди 

Теми: війнаОфіс генпрокурора
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Уламки на кладовищі, пожежі й руйнування: наслідки атаки на Київщині
На Житомирщині ворог атакував об'єкт інфраструктури
Захисники "відмінусували" ще 570 загарбників і 9 танків ворога
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: