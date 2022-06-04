В Україні відкрили 20 справ через депортацію людей до РФ і Білорусі - генпрокурорка
Україна розслідує понад 20 кримінальних проваджень щодо примусового переміщення осіб до Росії та Білорусі.
Джерело: генпрокурорка Ірина Венедіктова у коментарі "Укрінформу"
Пряма мова: "В нас більше 20 справ щодо примусового переміщення осіб у РФ, Білорусь. Безпосередньо в Кримінальному кодексі України є стаття про геноцид, де чітко зазначається, що примусове переміщення дітей є частиною, кваліфікуючою злочин геноциду, тому для нас це перспективний напрямок розслідування".
Деталі: Генпрокурорка також зазначила, що розслідування ускладнюється тим, що немає доступу до територій та дітей, які були депортовані.
Що передувало: 1 червня Сенат Ірландії визнав вторгнення Росії в Україну геноцидом.
Передісторія:
- Перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.
- 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").
- У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.
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