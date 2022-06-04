Від коронавірусу помер росіянин, звинувачений в отруєнні Литвиненка в Лондоні

дмітрій ковтун, якого визнали винним у смертельному отруєнні олександра литвиненка, москва 2015 рік. фото: getty images

Від коронавірусу помер росіянин Дмитро Ковтун, якого британські правоохоронці та Європейський суд з прав людини визнали виконавцем смертельного отруєння колишнього аґента російської ФСБ Олександра Литвиненка в Лондоні 2006 року.

Джерело: telegram-канал депутата Держдуми РФ Андрія Лугового, якого ЄСПЛ також визнав причетним до вбивства Литвиненка

Пряма мова Лугового: "Сьогодні надійшла сумна звістка, внаслідок важкої недуги, пов’язаної з коронавірусною інфекцією, передчасно помер мій близький і вірний друг Дмитро Ковтун.

Для нас це непоправна й важка втрата. Від усього серця висловлюю слова найглибшого співчуття всім близьким і рідним Діми. Спочивай з миром, любий друже! Ми тебе ніколи не забудемо".

Деталі: Ковтун помер у лікарні в Москві.

На відміну від Лугового, який став депутатом Держдуми, Ковтун після отруєння Литвиненка намагався не з’являтися на публіці.

Ковтун імовірно працював у 9 директораті КДБ СРСР, який відповідав за особисту охорону високопосадовців Кремля. Після розпаду СРСР він переїхав до Гамбурґа зі своєю дружиною-німкенею Інною Гоне, де вони отримали політичний притулок. Ковтун певний час працював офіціантом у ресторанах Гамбурґа. Згодом він повернувся до Росії.

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Після вбивства Литвиненка його екс-дружина Гоне розповідала німецьким розслідувачам, що Ковтун зловживав алкоголем і працював за низьку оплату на різних роботах, зокрема сміттярем. Вона казала, що він зізнавався їй у своїх мріях стати порно-зіркою, а також після роботи гайнував час у кварталі "червоних ліхтарів" Гамбурґа – Репербані.

У 2015 році, незадовго до оприлюднення результатів розслідування британських правоохоронців, Ковтун на пресконференції в російській інформагенції "Интерфакс" сказав, що Литвиненко "скоїв самогубство" через необережність.

21 вересня Європейський суд з прав людини визнав Росію винною в убивсті Литвиненка, насамперед співробітників російської Федеральної служби безпеки Ковтуна й Лугового. Суд наказав Росії виплатити вдові Литвиненка компенсацію в розмірі 100 тисяч євро, а також оплатити судові витрати в розмірі 22,5 тисяч євро.

Розслідування британських правоохоронців, яке завершили 2016 року, дійшло висновку, що отруєння Литвиненка в Лондоні було здійснене аґентами ФСБ і "радше за все" було схвалене особисто російським президентом Володимиром Путіном.

Однією з ключових знахідок розслідування, очолюваного сером Робертом Овеном, став аудіозапис телефонної розмови Ковтуна з іншим співробітником ФСБ. Ковтун по телефону казав, що шукає кухаря, котрий зумів би покласти в напій чи страву Литвиненка "дуже дорогу отруту".

Сліди полонію, який знайшли в тілі Литвиненка після отруєння, знайшли також в кімнатах готелю, де перебували Ковтун і Луговой, а також на сидінні літака, де сидів Луговой. Литвиненко перед смертю зустрівся з обома росіянами.

І на Ковтуна, і на Лугового видані міжнародні ордери на арешт, а їхні активи за кордоном заморожені за позовом уряду Великої Британії.

Нагадаємо: Литвиненко помер у ніч проти 24 листопада 2006 року в шпиталі в Лондоні, куди його привезли в реанімацію із симптомами важкого отруєння. У тілі небіжчика знайшли сліди радіоактивного полонію.

Литвиненко був співробітником ФСБ у 1990-х, але 2000 року перебрався до Великої Британії разом із родиною, де отримав політичний прихисток. Він стверджував, що керівництво спецслужби наказало йому ліквідувати російського олігарха Бориса Березовського. У цей час російські правоохоронці відкрили низку кримінальних проваджень проти Литвиненка, а сам ексаґент ФСБ після переїзду до Лондона почав співпрацювати з британською спецслужбою МІ6.

Колишній російський шпигун опублікував низку книг, у яких стверджував, що ФСБ навмисно імітувала вибухи в житлових будинках у різних містах Росії, щоби звинуватити в них "чеченських терористів" і мати привід для початку другої російсько-чеченської війни. Також Литвиненко стверджував, що Путін займається педофілією з неповнолітніми хлопчиками, і буцімто в керівництва радянських спецслужб були відеодокази його збочень, але Путін знищив їх, очоливши ФСБ РФ.

За кілька тижнів до своєї смерті Литвиненко звинуватив Путіна й ФСБ в убивстві російської опозиційної журналістки Анни Політковської.