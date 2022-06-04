Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Прем’єр Грузії: ЄС "зіграє на руку Росії", не давши Грузії статус кандидата

"Європейська правда"Субота, 4 червня 2022, 19:30

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Євросоюз зробить помилку та зіграє на руку Росії, якщо Грузія не отримає статусу кандидата на вступ до ЄС.

Як пише "Європейська правда", його слова наводить "Новости-Грузия". 

Прем’єр зазначив, що зараз - історичний момент і зараз вкрай важливо, щоб європейські лідери погодилися надати статус кандидата на вступ усім країнам "Асоційованого тріо" - Грузії, Україні та Молдові.

"Черга за ЄС - він має вирішити, чи Європа підтримує своюї союзників, партнерів та однодумців у ці сповнені викликів часи… Уявімо, що ЄС не надав нам статус кандидата. Хто зрадіє з приводу цього рішення? Тільки Росія", - заявив він  у виступі на Форумі глобальної безпеки (GLOBSEC) у Братиславі.

Прем’єр зазначив, що Грузія виконала 45% Угоди про асоціацію, а статус кандидата став би для країни додатковою мотивацією продовжувати реформи. 

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі в інтерв’ю висловила сподівання, що Грузія все ж отримає статус кандидата, попри деякі суперечливі дії правлячої партії. Вона припустила, що у Брюсселі будуть враховувати не тільки ці фактори, а й загальну геополітичну ситуацію. 

"Ми пройшли дуже великий шлях, і не можна, щоб на такому тривалому шляху вирішальними виявилися заяви і помилки останнього року. Не можна, щоб ми залишилися осторонь", - цитує її  "Голос Америки". 

ВІДЕО ДНЯ

За інформацією ЗМІ, Єврокомісія надасть висновок щодо заявок України, Молдови та Грузії 8 червня або 15 червня. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня. 

Читайте також: Бій за кандидата: хто блокує заявку України на членство в ЄС

Теми: ГрузіяЄСРосія
Головне сьогодні

Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку

Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври

ППО України "приземлила" 9 російських цілей, серед них винищувач-бомбардувальник

Спікер парламенту Угорщини заявив про "психічні проблеми" Зеленського

Міністр оборони зробив прогноз, коли закінчиться війна

Росіяни запустили ракети з комплексів "Точка-У" по чотирьох містах на Донбасі – Генштаб ЗСУ

Усі новини...
Грузія
Президентка Грузії шкодує, що Зеленського не запросили виступити в грузинському парламенті
У ЄС натякнули Грузії, що стурбовані курсом країни
У Південній Осетії вирішили поки не проводити "референдум" про приєднання до РФ
Останні новини
06:03
У Києві прогриміли вибухи
04:40
Російські шпигуни можуть прослуховувати урядовий квартал в Німеччині — німецька міністерка
03:45
оновленоЗМІ: КНДР випустила вісім балістичних ракет
03:00
ISW: РФ досі може захопити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, але українська оборона міцна
02:22
CNN: Першу зустріч Байдена та принца Саудівської Аравії відклали
01:30
Байденів евакуювали через появу приватного літака в закритій зоні біля їхнього будинку
00:30
Гайдай: Росіяни кидають всі свої резерви на захоплення Сєвєродонецька
23:45
Донеччина: війська РФ за день вбили 6 і поранили 9 цивільних
23:35
Росіяни примусово вивезли частину мешканців із Сєвєродонецька – ВЦА
23:14
Зеленський радить УПЦ МП зробити "рішучі висновки" з обстрілу Святогірської лаври
Усі новини...