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Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО стане проблемою для Росії - генерал США

"Європейська правда"Неділя, 5 червня 2022, 09:29
Вступ Швеції та Фінляндії в НАТО стане проблемою для Росії - генерал США
Getty Images

Вступ Фінляндії та Швеції до НАТО створить для Росії складне військове становище в Балтійському морі.

Про це заявив голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Приєднання країн до Альянсу означало б, що узбережжя Балтійського моря, за винятком коротких смуг навколо російських Калінінграда та Санкт-Петербурга, буде оточене країнами-членами НАТО.

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"З точки зору Росії, це буде дуже проблематично для них у військовому плані, і це дуже вигідно для НАТО. Балтійське море надзвичайно важливе стратегічно, це один із найбільших морських шляхів світу", — заявив Міллі.

5 червня біля узбережжя Швеції розпочинаються масштабні військово-морські навчання країн НАТО "Baltops-2022", в яких також задіяні Швеція та Фінляндія.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом повторив йому пояснення про те, чому Туреччина наразі проти членства Фінляндії та Швеції.

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Як відомо, Туреччина єдина у НАТО висловилася проти вступу Швеції та Фінляндії, які подали заявки в середині травня. Офіційно заявлені вимоги Анкари стосуються в основному ставлення Швеції до курдів та турецької опозиції, а також ембарго на експорт зброї. 

Теми: ШвеціяФінляндіяНАТОРосія
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