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У Гірському від снаряду росіян загинув 13-річний хлопець, 262 дитини згубила війна

Роман РоманюкНеділя, 5 червня 2022, 09:53

За підтвердженими даними щонайменше 262 дитини загинули та 467 дітей отримали поранення в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

Джерело: Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів

Деталі: 3 червня внаслідок потрапляння ворожого снаряду в будинок в м. Гірське Сєвєродонецького району Луганської області 13-річний хлопець отримав поранення, несумісні з життям.

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У ході фіксації воєнних злочинів стало відомо про поранення двох дітей у Волноваському районі Донецької області.

Загалом станом на ранок 5 червня 2022 року щонайменше 729 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За наявними даними, найбільше дітей постраждали в таких областях: Донецькій – 189, Київській – 116, Харківській – 112, Чернігівській – 68, Луганській – 53, Херсонській – 52, Миколаївській – 47, Запорізькій – 29, Сумській – 17,Житомирській – 15. У столиці Київ постраждали 16 дітей.

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Надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини можна через доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами: +380961004438, +380683235856.

 

Теми: дітивійнаЛуганська областьДонецька область
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