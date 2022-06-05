Українські захисники показали, як знищили російські укріплення й техніку в Сєвєродонецьку 

Українські захисники показали, як точним вогнем знищують у східній частині Сєвєродонецька російську військову техніку та автомобілі.

Джерело: 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка

Дослівно: "День 102.

Знищення орків в місті Сєвєродонецьк.

Музика: Людвіг ван Бетховен, Симфонія Nо. 5 до мінор".

Деталі: На відео, знятому з дрона, українські захисники знищують дві російські БМП-1, легкові автомобілі, на яких окупанти переміщуються містом та оборонні укріплення.

На відео також видно значні руйнування житлових будинків, асфальтного покриття та інфраструктури міста.

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