Українські захисники показали, як знищили російські укріплення й техніку в Сєвєродонецьку
Неділя, 5 червня 2022, 17:22
Українські захисники показали, як точним вогнем знищують у східній частині Сєвєродонецька російську військову техніку та автомобілі.
Джерело: 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка
Дослівно: "День 102.
Знищення орків в місті Сєвєродонецьк.
Музика: Людвіг ван Бетховен, Симфонія Nо. 5 до мінор".
Деталі: На відео, знятому з дрона, українські захисники знищують дві російські БМП-1, легкові автомобілі, на яких окупанти переміщуються містом та оборонні укріплення.
На відео також видно значні руйнування житлових будинків, асфальтного покриття та інфраструктури міста.
ВІДЕО ДНЯ
Передісторія:
- Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк не має стратегічного значення. Більш важливим є контроль над Лисичанськом.
- Також він заявляв, що Збройні сили відтиснули окупантів з кількох районів і наразі контролюють половину міста.
- Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному аналізі перебігу бойових дій відзначили, що російські окупаційні підрозділи втратили наступальний потенціал на Сєвєродонецькому напрямку.