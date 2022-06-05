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Українські захисники показали, як знищили російські укріплення й техніку в Сєвєродонецьку 

Денис КарловськийНеділя, 5 червня 2022, 17:22
Українські захисники показали, як знищили російські укріплення й техніку в Сєвєродонецьку 
наслідки боїв у сєвєродонецьку. фото: getty images

Українські захисники показали, як точним вогнем знищують у східній частині Сєвєродонецька російську військову техніку та автомобілі.

Джерело: 57-ма окрема мотопіхотна бригада імені кошового отамана Костя Гордієнка

Дослівно: "День 102.

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Знищення орків в місті Сєвєродонецьк.

Музика: Людвіг ван Бетховен, Симфонія Nо. 5 до мінор".

Деталі: На відео, знятому з дрона, українські захисники знищують дві російські БМП-1, легкові автомобілі, на яких окупанти переміщуються містом та оборонні укріплення.

ВІДЕО ДНЯ

На відео також видно значні руйнування житлових будинків, асфальтного покриття та інфраструктури міста. 

Передісторія: 

  • Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що Сєвєродонецьк не має стратегічного значення. Більш важливим є контроль над Лисичанськом.
  • Також він заявляв, що Збройні сили відтиснули окупантів з кількох районів і наразі контролюють половину міста.
  • Міністерство оборони Великої Британії у своєму щоденному аналізі перебігу бойових дій відзначили, що російські окупаційні підрозділи втратили наступальний потенціал на Сєвєродонецькому напрямку.

Теми: Сєвєродонецькбойові діїЛуганська областьДонбас
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